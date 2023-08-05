Экспортерам молочной продукции будут компенсировать 100% затрат на ее транспортировку

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Размер компенсации затрат экспортерам на транспортировку молочной продукции вырастет с 25% до 100% с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

"С 1 января 2024 года для экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на ее транспортировку вырастет с 25% до 100%. Подписанное постановление определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки", - говорится в сообщении.

Решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Таким образом, стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, объяснили в министерстве.

Там напомнили, что механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году. До сих пор ставка возмещения для всех экспортеров, отобранных Минсельхозом на конкурсной основе, была одинаковой и составляла 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя. В 2023 году общий объем компенсаций составил 11 млрд рублей.

Позиция отрасли

Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов сообщил журналистам, что благодаря новому виду поддержки российские предприятия могут получить преимущество на внешних рынках, что так важно в момент выхода на новые территории. По его словам, это будет способствовать увеличению объема поставок и диверсификации каналов сбыта, а также позволит снизить запасы и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Глава союза подчеркнул, что российская молочная отрасль вступает в новый этап своего развития - экспортно ориентированный. Сегодня большое количество компаний активно занимается налаживанием поставок на внешние рынки, ранее закрытые для России. Это не традиционные партнеры из стран СНГ, а государства Азии, Африки, Ближнего Востока. Однако главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию.