Компании Алтайского края по нацпроекту за три года повысили доход на 9 млрд рублей

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон отметил, что всего в регионе более 50 таких предприятий

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае повысили свои доходы на 9 млрд рублей за три года. Таких компаний в регионе более 50, сообщил генеральный директор федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

"Адресную поддержку экспертов ФЦК и РЦК в рамках нацпроекта получают около 80 компаний Алтайского края с суммарной выручкой более 120 млрд рублей. Пилотные проекты реализованы уже в более чем 50 компаниях региона, прирост добавленной стоимости на этих предприятиях составил около 9 млрд рублей. Это ощутимая добавка в региональный ВРП", - сказал он.

Два из таких предприятий посетил в ходе рабочей поездки в Алтайский край министр экономического развития РФ Максим Решетников. Так, в "Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения" (АНИТИМ) удалось сократить время протекания процесса изготовления сцепки на 27%, с 621 до 452 часов, количество незавершенного производства снизить на 17%, со 110 до 91 тонны, а выработку увеличить на 34%, с 0,173 до 0,23 шт. человек в смену.

На "Алтайском заводе прецизионных изделий" (АЗПИ) - одном из лидеров производства топливной аппаратуры для дизельных двигателей, в рамках нацпроекта оптимизировали расстановку оборудования, увеличив в итоге выработку в полтора раза и сократив время на изготовление изделий с 64 до 34 дней.