В Калмыкии намерены завершить поиски углеводородов методом 2D-сейсморазведки в 2024 году

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов отметил, что объем проводимых сейсморазведочных работ составит 900 погонных километров

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты компании "ТНГ-Групп" по заказу АО "Калмнефтегаз" приступили к поискам месторождений нефти и газа на одном из новых месторождений в Калмыкии - Доланско-Эрдниевском участке недр, расположенном на территории трех районов региона. Работы по 2D-сейсмразведке планируется завершить до второго квартала 2024 года, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.

"Сейчас компания "ТНГ-Групп" по заказу АО "Калмнефтегаз" приступила к сейсморазведочным работам методом общей глубинной точки (МОГТ) 2D на Доланско-Эрдниевском лицензионном участке недр. Он находится на территории Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского районов республики, и объем проводимых сейсморазведочных работ составит 900 погонных километров. Поиск и оценку новых месторождений углеводородного сырья ведут около 100 сотрудников. Завершение полевого этапа работ ожидается до конца августа, камерального - до второго квартала 2024 года", - сказал министр.

После проведения полевого этапа начнется камеральный, где специалисты обработают полученные в полевых условиях данные и на их основании дадут рекомендации по дальнейшим геолого-разведочным работам, пояснил собеседник агентства.Ранее на этом участке было открыто Ферсманское месторождение.

"Калмнефтегаз" на территории Калмыкии имеет четыре действующие лицензии на право пользования недрами - Доланско-Эрдниевский участок недр, Ферсманское (газоконденсатное), Хонгорское (газовое) и Каспийское (нефтяное) месторождения. Сейчас ведутся подготовительные работы для начала разработки", - добавил Очир Джамбинов.

Ранее компания "Газпром недра" проводила предварительное изучение газовых участков в Калмыкии в целях оценки проведения разведки, добычи и оказания сервисных услуг в сфере недропользования. Республика заинтересована в том, чтобы стать крупным нефтегазовым регионом России. В то же время ее геолого-геофизическая изученность остается крайне невысокой и не соответствует реальному потенциалу.

Калмыкия - один из самых малоизученных регионов в России, где на сегодняшний день разведано лишь от 2 до 8% запасов углеводородов. Оценка ресурсной базы, по данным экспертов, составляет порядка 19 млрд тонн условного топлива.