На реконструкцию главных очистных сооружений в Новгороде выделили 1 млрд рублей

В 2023-2024 годах в регионе планируют провести модернизацию еще 14 объектов водоснабжения и водоотведения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Реконструкция и модернизация главных Левобережных очистных сооружений пройдет в Великом Новгороде, на эти цели выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Принято решение о реконструкции главных Левобережных водоочистных сооружений Великого Новгорода. Они были введены в эксплуатацию в 1972 году и обеспечивают питьевой водой население Великого Новгорода и Новгородского района, то есть практически 50% жителей области. Технологические процессы очистки, отстаивания и фильтрации воды будут модернизированы. На это выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета", - сообщил глава региона.

Реконструкция позволит повысить качество питьевой воды по многим показателям и автоматизировать работу системы водоочистки. Ранее на очистных построили цех обезвоживания для прекращения сброса осадка в Гребной канал, добавил губернатор.

В Новгородской области комплексно занимаются улучшением качества воды. В 2023-2024 годах намерены провести модернизацию еще 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах.

На 18 объектах в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае до конца 2023 года завершат работы по ремонту инфраструктуры. Еще в девяти районах области капитально отремонтируют 13,5 км водопроводных сетей. Строятся и реконструируются объекты в Холме, Парфине, Пестове, Окуловке, Шимске. По программе "Чистая вода" завершено строительство и реконструкция водоочистных сооружений в Подберезье, Малой Вишере, Старой Руссе, Сольцах, Мошенском, Кулотине и Пестове, сообщил глава региона.