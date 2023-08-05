Минтранс призвал оборудовать гражданские БЛА системами защиты от столкновений с самолетами

По словам замглавы ведомства Игоря Чалика, "беспилотник должен среагировать первым и уйти от возможного столкновения"

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Гражданские беспилотники (БЛА) должны быть оборудованы системами защиты от столкновений с самолетами. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

"Основная идея, что беспилотники должны быть оборудованы так же, как пилотируемые. Понятно, что меньшими по размерам, массе, но оборудование должно быть именно такое. <...> Нам необходимо защитить пилотируемые воздушные суда в случае конфликта с беспилотниками. Беспилотник должен среагировать первым и уйти от возможного столкновения", - сказал Чалик, объясняя, как будет работать интеграция беспилотной и пилотируемой авиации.

Как пояснил замминистра, при интегрировании беспилотника в единое воздушное пространство возрастет нагрузка на диспетчеров.

"Здесь собираются искусственный интеллект привлечь. Есть уже сегодня интегрированные автоматизированные системы управления, которые здорово помогают <...> для снятия нагрузки. <...> В случае интегрирования в единое воздушное пространство значительно возрастет количество беспилотников, используемых в едином воздушном пространстве, соответственно, возрастет нагрузка на диспетчеров. Сейчас этот вопрос в процессе обсуждения, каким образом это будет управляться, потому что есть несколько вариантов решений", - пояснил Чалик.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, создание базового заказчика в России в период 2023-2027 годов позволит консолидировать спрос и предложение на беспилотные авиационные системы и решить проблемы ограниченных заказов и мелкосерийного производства. При этом по мере развития этого рынка роль базового заказчика может быть исключена.