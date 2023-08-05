СПбМТСБ работает над запуском торгов низкоуглеродными товарами

Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников отметил, что биржа может торговать различной "зеленой" номенклатурой

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить торги товарами с низким углеродным следом, например, "зеленым" керосином и некоторыми видами "зеленых" металлов. Об этом сообщил в интервью РБК президент биржи Алексей Рыбников.

Глава СПбМТСБ отметил, что биржа может торговать различной "зеленой" номенклатурой, в том числе углеродными единицами: как обязательными в рамках эксперимента по сокращению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, так и добровольными в рамках добровольного климатического регулирования.

"Зеленые" товары - над этой тематикой мы активно работаем, это товары с так называемым низким углеродным следом. Мы сейчас обсуждаем с участниками рынка торги "зеленым" керосином, некоторыми видами "зеленых" металлов", а также "зелеными" атрибутами генерации", - сказал он.

Согласно данным Минэнерго России, "зелеными" атрибутами генерации считаются позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, которые возникают при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках. Их можно использовать в том числе при определении объема выбросов парниковых газов.

Как уточняет РБК, СПбМТСБ может выйти на рынок углеродных единиц и низкоуглеродных товаров в 2023-2024 годы.