"Алмаз-Антей" будет сотрудничать с Платформой НТИ в развитии инфраструктуры для дронов

Целью сотрудничества определена безопасная и защищенная интеграция беспилотников в воздушное пространство страны для перевозки грузов и пассажиров

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей", АО "Азимут" и компания "Флай Дрон" подписали соглашение о сотрудничестве в разработке технологий и инфраструктуры в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Документ подписан на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.

Стороны будут сотрудничать в разработке, тестировании, подготовке к сертификации носителей, компонентов, технологий и инфраструктуры, необходимой для осуществления полетов беспилотниками в воздушном пространстве РФ, пояснили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

"[Организации, подписавшие соглашение,] создадут рабочую группу, которая будет развивать единую цифровую среду, цифровые сервисы подготовки и согласования полетов БАС, а также концепцию управления потоками БАС. Планируется создание каталога типовых миссий БАС и формирование пилотной зоны для их демонстрации на территории всей России и многое другое. Отдельное внимание будет уделено использованию 3D-технологий при разработке безопасных маршрутов полетов для выполнения миссий БАС в городской среде и за ее пределами", - уточнили в организации.

Целью сотрудничества определена безопасная и защищенная интеграция беспилотников в воздушное пространство страны для перевозки грузов и пассажиров. По словам заместителя генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрия Савицкого, чьи слова приводит пресс-служба Платформы НТИ, компетенции холдинга помогут ускорить эту работу.

"Концерн является основным производителем и системным интегратором системы организации воздушного движения Российской Федерации. В рамках выполнения программы модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) России нами завершены работы по созданию и переоснащению 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения и трех особых центров - в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. Кроме того, в рамках программы импортозамещения укрупненный центр в городе Ростове-на-Дону переоснащен современной системой ОрВД полностью российского производства", - отметил Савицкий.