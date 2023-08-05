В Росавиации сообщили, что в РФ требуется порядка 100 тыс. операторов дронов

Ведомство планирует провести исследование, чтобы выяснить точную цифру

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Количество операторов на каждый беспилотник необходимо рассчитывать, исходя из позиции "один к одному". В РФ уже более 100 тыс. дронов зарегистрировано Росавиацией, следовательно, для них нужно не менее 100 тыс. операторов, сообщил журналистам замруководителя Росавиации Андрей Добряков в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

"Это интересная, новая промышленность, совершенно новый сектор экономики, абсолютно все новое здесь. По примерным прикидкам, уже более 100 тыс. только зарегистрированных дронов Росавиации. Соответственно, мы считаем, что один к одному в настоящий момент надо смотреть. Уже 100 тыс. операторов нам требуется. 100 тыс. мы рассматриваем человек на сегодня, на этот год", - сказал Добряков.

По его словам, Росавиация планирует провести исследование, чтобы выяснить, какое точное количество операторов на какое количество беспилотников требуется. "Конечно же, там будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых мы будем выяснять, сколько же нам надо операторов на какое количество дронов и типов дронов, где требуются операторы, какие будут без операторов. Но сейчас мы рассматриваем один к одному", - уточнил Добряков.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, создание базового заказчика в России в период 2023-2027 годов позволит консолидировать спрос и предложение на беспилотные авиационные системы и решить проблемы ограниченных заказов и мелкосерийного производства. При этом по мере развития этого рынка роль базового заказчика может быть исключена.

Об интенсиве "Архипелаг-2023"

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет (НГУ) и военное училище (НВВКУ), а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и других мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.