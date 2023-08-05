В Новой Каховке и Таврийске восстановили электроснабжение

В девяти населенных пунктах Новокаховского округа света еще нет, сообщили в администрации

ГЕНИЧЕСК, 5 августа. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в Новой Каховке и Таврийске, при этом в девяти населенных пунктах Новокаховского округа света еще нет. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации округа.

"В г. Новая Каховка и г. Таврийск электроснабжение восстановлено. В остальных населенных пунктах Новокаховского городского округа электроснабжение отсутствует", - сказано в опубликованном сообщении.

Новокаховская РЭС ведет работы по устранению причин аварийного отключения.

Административно городу Новая Каховка подчинены город Таврийск, поселок городского типа Днепряны, поселки Плодовое, Райское, Тополевка, села Корсунка, Масловка, Новые Лагери, Обрывка, Песчаное.