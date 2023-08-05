На Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят концепцию медиаплатформы БРИКС

Презентация состоится в марте 2024 года

УЛЬЯНОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Представители стран БРИКС представят на Всероссийском фестивале молодежи в Сочи в марте 2024 года концепцию медиаплатформы для коммуникации молодежи. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах III Международного молодежного лагеря БРИКС заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области, проектного офиса "Россия - БРИКС" Диана Ковела.

"Концепция этой платформы уже в доработанном виде будет представлена на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в начале марта в Сочи. Он соберет порядка 20 тыс. молодых лидеров из почти всех стран мира, даже тех, правительство которых на сегодняшний день имеет недружественную позицию в отношении России", - сказала собеседница агентства.

Работа над концепцией велась все дни работы III Международного молодежного лагеря БРИКС в Ульяновской области. Участники лагеря предложили много идей для ее воплощения. "Сегодня команды дошли до финишной прямой и подготовили презентации по выданному нами шаблону. Кто-то разрабатывает веб-сайты, кто-то мобильное приложение, а кто-то даже БРИКС-тиндер, то есть платформу для знакомства", - уточнила Ковела.

5 августа в течение дня девять групп участников представляют свои проекты и получают экспертную оценку, после чего презентации доработают. "Концепция и презентации будут доработаны и снова присланы экспертной комиссии. На следующей неделе будет проведен федеральный оргкомитет лагеря под началом Федерального агентства по делам молодежи. Окончательное решение будет принято на этом комитете", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, далее будет вестись работа над вариантами воплощения проекта в жизнь. "Коллеги подумают над тем, какая ресурсная поддержка необходима для запуска этой медиаплатформы. Естественно, потребуется финансовая поддержка и командная, ресурсная", - отметила Ковела.

Международный лагерь БРИКС проходит в Ульяновской области в третий раз. В 2023 году мероприятия программы проходят с 1 по 6 августа. 2 августа прошла церемония открытия лагеря, 3 августа состоялся однодневный блог-тур по Ульяновской области для участников. Деловая программа мероприятия проходит 4-5 августа. В нее включили две панельных сессии, посвященные фактчекингу и стандартам журналистики, а также медиавызовам современности и ресурсам их преодоления.