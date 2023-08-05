В Венгрии заявили, что не могут обойтись без газа из России

Как отметил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер, в Будапеште считают ложью любые утверждения о том, что поставки российского газа осуществляются по завышенным ценам

БУДАПЕШТ, 5 августа. /ТАСС/. Венгрия не в состоянии обойтись без российского газа, и любые утверждения о том, что его поставки осуществляются по завышенным ценам, являются ложью. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер, комментируя попытки оппозиции доказать, будто контракты, заключенные около двух лет назад с компанией "Газпром", уже не соответствуют интересам страны.

Представители оппозиционных партий "постоянно лгут о том, что газовая сделка с Россией является ненужной и дорогостоящей", отметил дипломат. "Ведь 85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без российского газа Венгрия замерзнет, не будет отопления в домах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места. Таким образом, российский газ является гарантией надежности поставок и энергетической безопасности [страны]", - написал Менцер на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что высокие цены на нефть и газ во многом оказались обусловлены энергетическим кризисом в Европе, который был вызван вооруженным конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза в отношении России. "Газ дорогой, потому что идет война и Брюссель проводит пагубную санкционную политику, которая вытесняет российские энергоносители из Европы. Если левые [партии] действительно хотят радикального снижения цен, то они должны выступать за мир и против вредных санкций, как это делает правительство [Виктора] Орбана. К сожалению, левые выступают за войну", - указал представитель МИД.

Разные соглашения

Менцер считает, что нынешнее "соглашение с Россией на порядок лучше того, которое ранее было заключено левыми", то есть правительством во главе с Ференцем Дюрчанем, находившимся у власти с 2004 по 2009 год. Кроме того, сейчас Венгрия стремится диверсифицировать источники и маршруты поставок энергоносителей в целях повышения своей энергобезопасности. "Когда левые находились у власти, у нас были только долгосрочные соглашения с россиянами, а сейчас у нас есть также соглашения с компанией Shell в Хорватии. При левых у нас не было инфраструктуры для закупки газа, а сейчас мы можем закупать газ с любого направления. У нас уже есть соглашение с Азербайджаном, и мы рассматриваем другие возможности в Катаре, Турции и Румынии", - уточнил госсекретарь МИД.

"Российский газ - это наша безопасность. Если вы хотите, чтобы цены снизились, выступайте за мир", - заключил он.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская государственная компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м в год по трубопроводам, проложенным через Австрию и Сербию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" пришлось приостановить, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути на венгерскую территорию поступило 4,8 млрд куб. м газа.