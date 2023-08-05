5 августа, 13:20

На Украине опасаются срыва отопительного сезона из-за низких темпов ремонта энергообъектов

Как уточнил глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский, аварийно-восстановительные работы проведены лишь на 1,6% энергетических объектов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Успешное прохождение отопительного сезона на Украине находится под угрозой срыва, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский.

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем по выполнению аварийно-восстановительных работ, <...> не дают нам положительного мнения об успешном прохождении осенне-зимнего периода", - цитирует его украинское издание "Фокус". Ущаповский уточнил, что аварийно-восстановительные работы проведены лишь на 1,6% энергетических объектов.

Ранее глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины также признают, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование. 

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