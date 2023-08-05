5 августа, 13:28,
обновлено 5 августа, 13:55

Решение по исключениям на запрет использования БПЛА в РФ могут принять в августе-сентябре

Артем Коротаев/ ТАСС
© Артем Коротаев/ ТАСС

В настоящее время оно находится на этапе согласований, сообщил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Решение по введению исключений на запрет использования беспилотников (БПЛА) в некоторых российских регионах для запуска экспериментов по эксплуатации гражданских БПЛА может быть принято в августе-сентябре. Сейчас оно находится на этапе согласований, сообщил ТАСС в кулуарах "Архипелага-2023" директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

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Ранее он сообщал, что МЭР прорабатывает этот вопрос совместно с коллегами из других министерств.

"Это совместная работа Минтранса и Росавиации. Сейчас этот вопрос в работе. Сформированы предложения, которые уже прошли ряд согласований, но итоговые решения ожидаются в августе-сентябре", - сказал собеседник агентства.

По словам Волошина, предполагается, что в те ограничения, которые уже установлены главами субъектов, добавятся исключения для полетов в рамках экспериментального правового режима.

В феврале в рамках наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин поручил поддержать создание инфраструктуры для использования дронов в регионах. Ранее Минэкономразвития ввело экспериментальный правовой режим в Башкирии для проведения экспериментов по доставке грузов беспилотниками и проведения сельхозработ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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