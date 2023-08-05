Решетников заявил, что туризм привлек в Алтайский край 2 млрд рублей

Он может стать драйвером экономики, считает министр экономического развития РФ

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Развитие туристической отрасли в Алтайском крае позволило привлечь в бюджет региона 2 млрд рублей в 2023 году. Это доказывает, что туризм в регионе может быть драйвером экономики, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в край.

"Алтайский край эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером в развитии экономики. Причем не когда-то, а, что называется, уже сейчас. Хотя то, что мы видим, это итог системной, большой работы, которая в предыдущее время проводилась. <…> Алтайский край получил в бюджет от туризма 2 млрд рублей в прошлом году, и это уже существенный сектор экономики", - сказал он.

По словам губернатора региона Виктора Томенко, Алтайский край находится на первом месте в Сибирском федеральном округе (СФО) по количеству мест размещения и по их вместимости.

"Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 млрд рублей. Это 4,5 тыс. новых дополнительных номеров к тому, что уже есть у нас на территории края, и это 4 тыс. новых рабочих мест. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя", - отметил Томенко.