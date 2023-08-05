В КНР намерены наказывать за манипуляции с ценами в пострадавших от наводнений районах

Органы регулирования рынка и правоохранительные органы на всех уровнях усилят инспекции для пресечения незаконных действий

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Попытки завышать цены на рынке в пострадавших от наводнений районах Китая будут наказываться. Об этом говорится в уведомлении Главного государственного управления по регулированию рынка КНР.

"Рыночные и ценовые манипуляции в пострадавших от наводнения регионах будут пресекаться и наказываться", - говорится в документе.

Ведомство также предостерегло от "фабрикации и распространения сообщений о повышении спроса или цен, удержании товаров первой необходимости, взвинчивании цен и сговорах с целью повышения цен". Также запрещено "неправильное ценообразование", мошенничество с ценами и любые другие связанные с рынком махинации, которые ущемляют законные права и интересы потребителей или предприятий.

"Органы регулирования рынка и правоохранительные органы на всех уровнях усилят инспекции для пресечения незаконных действий по манипулированию ценами", - говорится в уведомлении.

Ряд районов на севере и северо-востоке Китая серьезно пострадал от проливных дождей и вызванных ими наводнений, есть жертвы, нанесен большой материальный ущерб.