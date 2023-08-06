Белоусов: ГТЛК станет консолидатором спроса на беспилотную продукцию

Первый вице-премьер РФ уточнил, что Государственная транспортная лизинговая компания будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий, работать с операторами

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) станет консолидатором государственного гражданского заказа на беспилотную продукцию, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске.

"Национальный проект состоит из пяти крупных частей, пяти федеральных проектов. Первая часть посвящена консолидации спроса, это очень важно. Производителям надо создать гарантированный спрос, и основой этого спроса сейчас является государственный гражданский заказ. Прежде всего - со стороны федеральных органов, по мнению власти, и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются этим подведомственным федеральным органам. Второе - со стороны субъектов Российской Федерации. Консолидатором этого спроса через государственный гражданский заказ будет ГТЛК, будем работать в одно окно, уже ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий, работать с операторами", - сказал Белоусов.

Как отметил первый вице-премьер, это одна часть спроса, вторая формируется за счет регуляторных изменений. "Буквально в пятницу мы прошли очень важную веху по выпуску регуляторных изменений по применению беспилотников в сельском хозяйстве. Там наконец достигли консенсуса среди всех федеральных органов власти с тем, чтобы можно было уже осенью запустить беспилотники в режиме правового эксперимента в 12 регионах нашей Родины, вносить полезные агрохимикаты на выращивание урожая", - отметил первый вице-премьер.

Белоусов выразил надежду, что следующим шагом будет применение беспилотников для мониторинга лесов, в частности для обнаружения очагов пожаров. "Сделаем, я надеюсь, очень быстро то же самое для Росприроднадзора - для мониторинга лесов, тушения пожаров, обнаружения очагов возгораний лесов. И для нужд Росреестра. Рассчитываем на то, что мы до конца этого года все эти работы завершим", - сказал Белоусов.