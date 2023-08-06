СМИ: Турция прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате

По сведениям газеты Sabah, республика не поддерживает альтернативные черноморскому гуманитарному коридору варианты экспорта сельхозпродукции

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Турция не поддерживает альтернативные черноморскому гуманитарному коридору варианты экспорта сельхозпродукции и прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, в Анкаре с этой целью продолжают дипломатические контакты с представителями ООН, России и Украины как сторонами стамбульских договоренностей, рассчитывая восстановить работу существующего зернового коридора. Турецкая сторона поддерживает функционирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, рассчитывая на возвращение в его состав российской делегации. Российские представители покинули СКЦ после приостановления Россией участия в зерновой сделке.

В Турции исходят из того, что возобновление зерновой сделки в прежнем формате будет способствовать реализации ее основной миссии и не допустит напряженности в бассейне Черного моря, пишет Sabah.

Источник в Турции сообщал ранее ТАСС, что шансы на возобновление зерновой сделки реальны, учитывая, что черноморский коридор дешевле других вариантов перевозки на мировые рынки сельхозпродукции, в том числе возможности перевозки сельхозпродукции Украиной по иным морским и наземным маршрутам, а Россией - по транспортному коридору Север - Юг.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.