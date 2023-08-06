Белоусов: Россия должна произвести 18 тыс. крупных и средних гражданских БПЛА в 2024 году

Как отметил вице-премьер, эта цифра не учитывает беспилотники весом менее 1 кг

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Россия по производству гражданских беспилотников должна выйти в 2024 году на 18 тыс. крупных и средних беспилотников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске. Белоусов отметил, что эта цифра не учитывает беспилотники весом менее 1 кг.

"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч ", - сказал Белоусов.

Как отметил первый вице-премьер, все федеральные проекты в соответствии с поручением президента РФ до 1 сентября структурированы, и правительство должно этот национальный проект утвердить. "Это тоже достаточно сложная процедура, надеюсь, мы ее пройдем вовремя. Нам еще предстоит проработать с министерством финансов вопрос по определению источников финансирования, там достаточно большие деньги получаются. Но учитывая, что эта работа является высокоприоритетной", - сказал Белоусов.