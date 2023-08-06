На территорию курорта "Белокуриха Горная" распространят режим ОЭЗ

Как отметили в Минэкономразвития РФ, открытие нового курорта позволит Алтайскому краю создать свыше 1,7 тыс. рабочих мест до конца 2027 года

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Режим особой экономической зоны (ОЭЗ) распространят на территорию курорта "Белокуриха Горная" в Алтайском крае. Соответствующее решение было принято по итогам совещания с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщается на сайте МЭР РФ.

"Минэкономразвития с учетом эффективности действующей ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" поддерживает инициативу губернатора проработать применение режима ОЭЗ на территории курорта "Белокуриха Горная". Проект также включен в число приоритетных в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири", - цитирует пресс-служба Решетникова.

Проектом "Белокуриха Горная" предусмотрено создание нового курорта на площади 136 га, рассчитанного на единовременное размещение до 3 тыс. туристов. Особенности его расположения позволяют расширить возможности традиционного санаторно-курортного профиля, дополнив его горнолыжной составляющей. "Это станет качественной альтернативой зарубежным курортам, которые раньше выбирали наши граждане. Кроме того, это хорошая поддержка местного рынка труда. Ведь строительство одного номера в гостинице 4-5 звезд создает три рабочих места, против одного занятого на один номер гостиницы 2-3 звезды", - подчеркнул министр.

В настоящее время инвесторы вложили в создание объектов туристской инфраструктуры порядка 2,6 млрд рублей. Открытие нового курорта позволит Алтайскому краю привлечь 18 млрд инвестиций и создать свыше 1,7 тыс. рабочих мест до конца 2027 года.