"Гранд сервис экспресс" представил обновленный состав в новой ливрее

Внешний вид поезда сменился с бордового на сливовый

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) представил в воскресенье, в День железнодорожника, фирменный состав поезда в обновленной ливрее на Ленинградском вокзале в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий. Внешний вид поезда ГСЭ "Гранд экспресс" сменился с бордового на сливовый, "переоделся" как локомотив, так и вагоны.

В 2023 году ГСЭ также изменил у поезда дизайн всех купе, люксов. Дизайн вагонов СВ был представлен компанией на Транспортной выставке в Москве в конце 2022 года.

"Гранд экспресс" является первым частным в новейшей истории России пассажирским поездом категории люкс. Он отправился в первый рейс 15 июля 2005 года. Поезд задумывался и создавался как отель на колесах. Компания официально зарегистрировала соответствующий товарный знак. "Гранд экспресс" - это ночной поезд, который ежедневно курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

В составе поезда три типа вагонов и восемь классов обслуживания.

"Гранд сервис экспресс" - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" курсируют круглый год.