6 августа, 07:54

Кабмин усовершенствует механизм списания долгов по бюджетным кредитам

Антон Новодережкин/ ТАСС
Здание Дома правительства РФ
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Как отметили в правительстве, это позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ усовершенствует систему списания долгов по бюджетным кредитам, это позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

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"Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован, что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов. <...> Речь идет о регионах, которые активно развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание долгов по бюджетным кредитам. Объем списания зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов", - говорится в документе.

Отмечается, что механизм списания задолженности по бюджетным кредитам распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.

"Новым постановлением предусмотрено, что при списании задолженности также будут учитываться налоговые доходы, полученные при реализации новых инвестиционных проектов, запуск которых осуществляется поэтапно <...>. То есть теперь налоговые поступления от проекта будут учитываться, даже если его инвестиционная фаза еще не завершена", - сообщили в кабмине.

Кроме того, как следует из материалов кабмина, предусмотрена дополнительная возможность по списанию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021-2022 годах. Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 12 октября 2021 года № 1740. 

Теги:
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