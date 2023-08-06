"Гранд сервис экспресс" планирует запустить поезда в Крым с номерами, как в СССР

Генкомпании Александр Ганов уточнил, что поезда будут в современном стиле в бирюзовых оттенках "Таврии"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" намерен запустить поезда из Москвы в Крым с теми же номерами, что и в Советском союзе. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов.

"Главное, что мы вернем два <...> поезда, которые следуют из Москвы [в Крым], с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28-й флагманский поезд, также будет еще два", - сказал он.

Ганов уточнил, что поезда будут в современном стиле в бирюзовых оттенках "Таврии". Первый такой состав начнет курсировать между Москвой и Симферополем в 2024 году

По словам Ганова, "Гранд сервис экспресс" также рассматривает возможность создания тематических экспозиций в поездах "Таврия", курсирующих в направлении Крымского полуострова. "Есть такая идея, сенаторы из Крыма ее поддерживают, чтобы сделать в наших флагманских поездах такие тематические экспозиции. <…> Думаю, уже к следующему сезону", - сказал он.

"Гранд сервис экспресс" - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" курсируют круглый год.