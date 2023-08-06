В Уфе до конца 2023 года представят работающую на башкирском языке умную колонку

Директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова заявила, что первая партия устройств будет передана в детские сады для тестирования

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Умная колонка, работающая на башкирском языке, будет представлена в Уфе до конца года. Проект поддержан грантом главы Башкирии Радием Хабировым, в 2024 году планируется собрать 250 устройств, которые будут переданы в детские сады и школы для использования в образовательной работе, сообщила ТАСС директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

"Умная колонка будет называться "Хомай", с ней можно будет общаться на башкирском и русском языках. Озвучка также на двух языках. Проект реализуется на грант главы Республики Башкортостан. Планируем, что первые пять колонок будут собраны к 11 октября, на День республики", - сообщила Юсупова.

Первая партия устройств должна быть передана в детские сады для тестирования. Остальные 200 колонок получат школы. По словам директора фонда, грант состоял из двух частей, на разработку программного обеспечения и на само устройство.

Как рассказал ТАСС автор проекта Айгиз Кунафин, на колонке будут предусмотрены разные приложения для разных учреждений, к примеру для самых маленьких подготовлены сказки. Сейчас определяют место сборки устройств. Корпус и программное обеспечение колонки будут собственной разработки, отметил Кунафин.