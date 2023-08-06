Белоусов: грузовые беспилотники появятся еще на нескольких трассах при наличии средств

По словам вице-премьера, "Камаз" собирается 12 беспилотников сделать"

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Запуск грузовых беспилотников, помимо трассы М-11, возможен в том числе по другим, но это требует дополнительного финансирования. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Сейчас там идет масштабирование, "Камаз" собирается 12 беспилотников сделать. Мы хотим на самом деле выйти на другие трассы, но это требует дополнительного финансирования", - сказал первый вице-премьер, не уточнив объем требующихся средств.

В начале июля было запущено движение еще трех новых беспилотных грузовиков "Камаз" на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в июле текущего года на М-11 будут запущены еще три беспилотника "Камаз". Он также отмечал, что в 2024 году на этой трассе планируется дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей.

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва "Нева". Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. На данный момент в каждом грузовике "Камаз" в любом случае присутствует водитель.