Финансирование нацпроекта по развитию БАС в РФ на 2024-2026 годы превысит 300 млрд рублей

В частности, в 2024 году оно составит 48 млрд рублей, отметил вице-премьер Андрей Белоусов

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Финансирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024-2026 годы, по предварительным оценкам, превысит 300 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на интенсиве "Архипелаг-2023" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Что касается стоимости, это достаточно дорогостоящая история, могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год - 48 млрд рублей, на 2025 год - 117 млрд и на 2026 - 148 млрд рублей", - сказал он.

Он добавил, что сам национальный проект разрабатывается по поручению президента РФ и включает пять основных направлений. "Это создание гарантированного спроса, как на малые беспилотники весом до килограмма, так и среднетяжелые. Второе направление - вот оно, наверное, главное, центральное - это производство, планка сейчас поднята достаточно высоко. Третье направление - все, что связано с регуляторикой, как в части сертификации, так и открытия неба, регулирования безопасности полетов, безопасности инфраструктуры. Четвертое направление - это подготовка кадров, и пятое направление - это направление, связанное с созданием перспективных заделов, потому что мир не стоит на месте, все двигается вперед. Нам нужно создавать, проводить исследования под формирующийся облик отрасли через 5-10 лет", - пояснил вице-премьер РФ.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.