На Чукотке займутся вопросами подготовки кадров для нужд добывающих предприятий

Врио губернатора региона Владислав Кузнецов отметил, что учебный процесс и оборудование будут модернизированы под соответствующие профессии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Чукотки совместно с крупными инвесторами займутся реализацией совместных программ по подготовке кадров для добывающий промышленности. Об этом сообщил журналистам в рамках фестиваля "Берингов пролив" врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"У нас есть прекрасный кадровый потенциал, но он в очень маленькой степени пока задействован в крупных проектах <…>. Мы взяли с инвесторов пятилетние планы, какие нужны профессии, сейчас мы в периоде реформирования. <…> Запустимся под нужды подготовки специалистов среднетехнического звена в сентябре. Учебный процесс и учебное оборудование будут модернизированы под соответствующие профессии, то есть человек будет приходить на предприятие готовым", - сказал Кузнецов.

По его мнению, вахтовая работа показывает себя недостаточно эффективно, "необходимо, чтобы люди жили на территории". "Мы сейчас модернизируем наш учебный процесс. И с точки зрения среднетехнического образования и высшего - с тех запросов, которые есть от инвесторов", - добавил Кузнецов.

Он напомнил, что Чукотка - регион с большим промышленным потенциалом, где реализуются горнорудные проекты, ведется добыча золота, серебра, других полезных ископаемых.

Международный фестиваль "Берингов пролив" проходит в рамках основного плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором событий председательства является Фонд Росконгресс.