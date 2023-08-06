Белоусов: единый оператор для беспилотной и пилотируемой авиации не предусматривается

Как отметил вице-премьер, область беспилотников является конкурентной

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Единый оператор для беспилотной и пилотируемой авиации не предусматривается, поскольку область беспилотников конкурентна. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве "Архипелаг-2023".

"Не предполагается там единый оператор. Это на самом деле достаточно конкурентная область. Поэтому там никакого единого оператора не будет, там будет государственный федеральный спрос. Будет консолидатор этого государственного спроса на беспилотники. Для того чтобы это все было собрано, мы планируем таким консолидатором, интегратором будет выступать ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). Предусматривается специальная докапитализация ГТЛК, чтобы компания могла эту функцию выполнить", - сказал Белоусов.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.