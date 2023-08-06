В РЖД сообщили, что холдинг помог в доставке автомобилей в зону СВО

По словам главы РЖД Олега Белозерова, в холдинге полностью поддерживают военную операцию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) принял участие в доставке автомобилей в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках празднования Дня железнодорожника в Москве.

"Мы полностью поддерживаем нашу военную операцию. Вместе с Общероссийским народным фронтом мы отправили поезд помощи, это 68 вагонов из 60 регионов. Участвовали в акции по доставке автомобилей на специальную военную операцию", - рассказал он.

Белозеров отметил, что в текущем году в рамках донорства сотрудники железнодорожной отрасли также сдали 2,6 тыс. кг крови, в том числе для военных госпиталей.

Также РЖД проводит благотворительный забег в 40 городах при поддержке 19 благотворительных организаций. В рамках забега уже собрано 35 млн рублей, которые направлены на поддержку тяжелобольных детей и покупку медицинского оборудования.

"В этом году мы проводим большое количество волонтерских акций. На железнодорожной сети развернуто 127 пунктов по сбору гуманитарной помощи", - добавил Белозеров.

По его словам, железнодорожная отрасль России отвечает сплоченностью и дополнительной надежностью в условиях санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада. "И сейчас мы видим, что так называемый коллективный Запад испытывает на надежность нашу страну, но и прежде всего базовую отрасль - это железные дороги. Чем отвечаем мы, железнодорожники? Сплоченностью и дополнительной надежностью", - сказал Белозеров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю праздника заявлял, что железнодорожная отрасль, вопреки санкционному давлению, демонстрирует устойчивый рост, уделяя большое внимание повышению эффективности.