Казахстан в августе планирует экспортировать по "Дружбе" в Германию 100 тыс. тонн нефти

Как сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, с 3 по 5 августа на ПСН "Большой Чаган" было принято 11,6 тыс. тонн

АСТАНА, 6 августа. /ТАСС/. Казахстанская сторона в течение августа планирует направить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. тонн нефти. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, комментируя ситуацию с отключением одной ветки "Дружбы" из-за разгерметизации на участке в Польше.

"На август текущего года предусмотрена транспортировки нефти в направлении пункта сдачи нефти (ПСН) "Самара" для дальнейшей ее поставки в направлении ПСН "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании АОЗТ "Карачаганак петролеум оперейтинг" в количестве 100 тыс. тонн. Маршрутное поручение на прием и поставку на границе Республика Казахстан - РФ выпущено 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с 3 по 5 августа на ПСН "Большой Чаган" принято 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

"Транспортировку в направлении ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года. Поставку в направлении ПСН "Адамова застава" ожидаем в последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа", - пояснили в министерстве.

В воскресенье оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN информировала, что одна из двух веток нефтепровода в направлении Германии отключена из-за утечки на участке в Польше. При этом отмечалось, что вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

Ранее Казахстан согласовал с российской стороной транзит казахстанской нефти в Германию на 2023 год по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 млн тонн.