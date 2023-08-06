Саудовский госфонд открыл компанию для инвестиций в спорт

SRJ Sports Investment будет вкладывать средства в получение прав интеллектуальной собственности на организацию новых спортивных мероприятий, а также коммерческих прав на проведение международных соревнований

ДУБАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) объявил о создании компании SRJ Sports Investments для инвестирования в спорт в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фонда.

"Сегодня PIF объявил о создании SRJ Sports Investment Company, спортивной инвестиционной компании, целью которой является поддержка и обеспечение роста спортивного сектора в королевстве, а также в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - следует из текста.

SRJ Sports Investment будет вкладывать средства в получение прав интеллектуальной собственности на организацию новых спортивных мероприятий, а также коммерческих прав на проведение международных соревнований, уточнили в PIF. Компания сделает упор на инвестиции в предприятия, специализирующиеся на проведении мероприятий по привлечению болельщиков, и передовых спортивных технологиях.

В июне саудовские футбольные клубы "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" были преобразованы в компании для дальнейшей приватизации. PIF будет владеть 75%-ной долей в каждом из четырех клубов. Оставшаяся 25%-ная доля перейдет в отдельный некоммерческий фонд, созданный для каждого из клубов.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в рамках программы "Видение-2030", направленной на диверсификацию экономики королевства, анонсировал новый инвестиционный проект, который предполагает приватизацию спортивных клубов. По оценке авторов проекта, он позволит увеличить рыночную стоимость футбольных клубов страны до 8 млрд риалов (около $2,1 млрд), а также предоставит возможность национальному чемпионату войти в десятку ведущих футбольных лиг мира.