Депутат Европарламента от Германии заявил, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США

По словам Максимилиана Кра, его "американские друзья" говорят ему об этом

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Евродепутат, основной кандидат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра утверждает, что США стоят за диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как пишет агентство DPA, об этом он заявил на полях съезда АдГ в Магдебурге.

"Северный поток" был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность германской промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?" - приводит слова Кра агентство.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода.

Позже в германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. Киевские власти причастность категорически отрицают.

Как сообщила в середине июня нидерландская вещательная компания (NOS), сведения о подготовке подрыва газопроводов были получены от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство незамедлительно передало полученные сведения коллегам из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также ряду европейских стран, в числе которых была названа Германия. Как писала газета Die Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта.