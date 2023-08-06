Премьер Баварии не исключил возвращения Германии к атомной энергетике после 2025 года

Маркус Зёдер подверг критике решение правящей коалиции в текущей ситуации остановить последние работающие АЭС

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не исключил, что в случае победы консерваторов (блок ХДС/ХСС) на парламентских выборах в 2025 году Германия снова запустит собственные атомные электростанции (АЭС).

"И с 2025 года мы попытаемся, если энергетический кризис тогда также будет иметь место, снова привести в действие [АЭС]", - сказал Зёдер в эфире телеканала ARD. Он подверг критике решение правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия) в текущей ситуации остановить последние работающие АЭС. "Весь мир сейчас в условиях кризиса делает ставку на сохранение ядерной энергии как переходного источника, только не Германия", - заметил политик.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Последние АЭС первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.

Отключение АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ ожесточенные дискуссии и споры. Даже в рядах правящей коалиции произошел раскол по вопросу отключения станций. Свободные демократы выступали за продолжение использования АЭС и настаивали на том, что атомная энергетика надежна и не наносит ущерба окружающей среде. Но "зеленым" в итоге удалось отстоять в правительстве свою повестку и добиться отключения.

Первая коммерческая АЭС была запущена в ФРГ более 60 лет назад - в 1960 году в баварском округе Нижняя Франкония.