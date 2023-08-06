Иран и Россия намерены подписать соглашение по ремонту самолетов и вертолетов

Иранское агентство Tasnim сообщило, что на встрече в Тегеране стороны рассмотрели пути развития сотрудничества по этому направлению

ДУБАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Иран и Россия намерены подписать соглашение по сотрудничеству в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, в Тегеране состоялась встреча на уровне экспертов России и Ирана, на которой стороны рассмотрели пути развития сотрудничества по ремонту и производству самолетов и вертолетов. На переговорах присутствовали заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Согласно утверждению агентства, стороны намерены подписать соглашение о развитии о необходимой инфраструктуры для ремонта и производства самолетов и вертолетов.

11 апреля глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш сообщил, что представители Ирана и России подписали меморандумы и договоры "по использованию инфраструктуры для обучения [пилотов] и центров по ремонту и техобслуживанию [самолетов]". Мохаммади-Бахш отметил, что Росавиация "признала иранские стандарты в этой области".