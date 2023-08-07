Polymetal планирует завершить перерегистрацию в Казахстане

Компания ранее уже остановила торги своими акциями на Лондонской фондовой бирже

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Polymetal в понедельник планирует завершить перерегистрацию в с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" в Казахстане. В результате площадкой первичного листинга компании станет Астанинская международная биржа.

Ожидается, что в понедельник компания получит от Комитета по регулированию финансовых услуг окончательное разрешение и официальное свидетельство для продолжения ведения деятельности в Международном финансовом центре "Астана".

Компания уже остановила торги своими акциями на Лондонской фондовой бирже, акционеры компании также одобрили делистинг акций с этой биржи, ожидаемая дата делистинга - 29 августа.

Торги акциями компании на Астанинской фондовой бирже также были приостановлены с целью проведения необходимых для редомициляции процедур. После перерегистрации компании AIX станет площадкой первичного листинга компании, Polymetal ожидает, что возобновит торги акциями на площадке в день редомициляции или в скором времени после него.

В настоящее время остров Джерси, где зарегистрирован Polymetal, включен в список "недружественных" юрисдикций. Перерегистрация позволит компании совершать ряд корпоративных действий, в том числе выплатить акционерам дивиденды и разделить российские и казахстанские активы. Глава Polymetal Виталий Несис в мае 2023 года говорил, что компания может завершить разделение своих активов по разным юрисдикциям во втором полугодии 2024 года. При этом в IV квартале текущего года Polymetal может провести собрание акционеров для утверждения раздела активов.

19 мая Минфин США включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal. Представитель АО "Полиметалл" сообщал, что в компании были готовы к санкциям и давно обособили активы в двух странах, где работает компания, выстроив две параллельные системы сбыта, снабжения и финансирования.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.