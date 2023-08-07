FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке России после начала СВО

По данным газеты, 176 компаний Европы за этот период столкнулись, в частности, с обесценением активов и расходами, связанными с обменным курсом

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала РФ в феврале 2022 года специальной военной операции (СВО) на Украине составили не менее €100 млрд. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT), которая проанализировала отчетность крупнейших фирм Европы за последние полтора года.

Согласно изданию, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с "обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса". В то же время анализ не учитывает непрямые макроэкономические факторы, такие как повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции вследствие СВО и западных санкций против РФ.

На фоне передачи доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества эксперты FT предположили, что европейский бизнес "впереди ждет еще большая боль". В свою очередь Киевская школа экономики указала, что в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям.

FT подчеркнула, что наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Тем не менее в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные корпорации не испытали финансовых трудностей: в прошлом году они отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере €95 млрд. В случае с компаниями, занятыми в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потери в РФ составили €13,6 млрд, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.