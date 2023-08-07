Эксперты спрогнозировали возможный рост добычи и экспорта газа в РФ в 2025 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Выручка газовой отрасли РФ в этом году может снизиться более чем вдвое - до $71 млрд, а экспорт газа почти на четверть - до 126 млрд куб. м, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey), с которым ознакомился ТАСС. Уже с 2025 года РФ может вернуться к росту добычи и экспорта газа. При этом поддержать газовый сектор способен внутренний рынок, спрос на котором к 2030 году может увеличиться на 17%, считают эксперты.

По прогнозу аналитиков, Россия в этом году может сократить добычу газа на 5% (30 млрд куб. м) к уровню прошлого года - до 634 млрд куб. м на фоне потери экспортного рынка Европы. Газовый экспорт может снизиться на 24%, в том числе трубопроводный - на треть - до 80 млрд куб. м, а зарубежные поставки СПГ - вырасти на 2%, до 46 млрд куб. м. "Европейские страны уже снизили импорт российского газа до минимума, и, по нашим оценкам, восстановление прежних объемов экспорта в этот регион маловероятно", - отмечают эксперты. Существенный дефицит бюджета газовой отрасли может продлиться до конца десятилетия, говорится в исследовании.

Рост добычи и экспорта возможен

При этом с 2025 года Россия может нарастить добычу газа до 695 млрд куб. м, а к 2030 году превысить уровень 2021 года и достичь 799 млрд куб. м. Экспорт же газа может в 2025 году составить 151 млрд куб. м, а к 2030 году - 211 млрд куб. м. По мнению экспертов, реализация всех запланированных трубопроводных проектов не позволит компенсировать снижение поставок в Европу, а увеличение добычи возможно за счет новых экспортных планов, включая СПГ, производства аммиака и карбамидов и повышения внутреннего потребления газа. "В случае успешной реализации этих подходов добыча газа в России с 2025 года начнет расти, а к 2030 году будут полностью компенсированы "выпавшие" объемы экспорта", - говорится в исследовании. Как отметил эксперт "Яков и партнеры" Геннадий Масаков, это позволит возместить "выпавшие" объемы экспорта - более 120 млрд куб. м к 2030 году и в целом обеспечить стабильность рынка в России без необходимости повышения финансовой нагрузки на потребителей.

При условии стабилизации цен и реализации запланированных экспортных проектов к концу десятилетия выручка газовой отрасли может практически выйти на уровень 2021 года, составив $97 млрд, при этом доля экспорта газа в ней уменьшится до 50-60% по сравнению с 74% в 2021 году, говорится в исследовании.

Внутренний спрос и производство аммиака

Спрос на газ в России в этом году по прогнозу вырастет почти на 3% - до 421 млрд куб. м, а к 2030 году - на 17%, до 485-495 млрд куб. м в год, годовое потребление газа в электроэнергетике в 2022-2030 годах увеличится на 14%, до 200 млрд куб. м, в газохимии и агрохимии - на 36%, до 79 млрд куб. м, а в промышленности - на 21%, до 97 млрд куб. м. Спрос на газ со стороны населения и ЖКХ может вырасти на 20%, до 117 млрд куб. м. (на население может прийтись 68 млрд куб. м).

Аналитики считают перспективным способом монетизации газа производство аммиака. Запланированные газохимические проекты могут обеспечить прирост годового потребления газа на 26 млрд куб. м, однако это возможно лишь при условии доработки отечественной технологии производства, говорится в исследовании. Между тем уход зарубежных лицензиаров и подрядчиков с российского рынка привел к остановке работ по ряду строящихся и проектируемых объектов, отмечают эксперты.

"Высокий спрос на аммиак и азотные удобрения в первую очередь обеспечивают дружественные страны Азии, Латинской Америки и Африки. При этом у России, как у нетто-экспортера газа, всегда будет конкурентное преимущество на рынке аммиака ввиду дешевизны исходного сырья. К 2030 году доля России на мировом рынке может вырасти до 14% (в 2022 году она составляла 9%), а экспорт аммиака в абсолютном выражении может увеличиться почти вдвое - с 17 до 31 млн тонн в год", - говорится в исследовании.