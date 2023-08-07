В сельском хозяйстве в ближайшие 20 лет прогнозируют сохранение тренда на роботизацию

По словам гендиректора компании "Агримакс.Аэро" Максима Чижова, движение вв сторону замещения ручного труда будет постепенным

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Тренд на роботизацию в сфере агропромышленного комплекса будет сохраняться в течение 20 лет, при этом коснется как наземной, так и летающей техники. Таким мнением поделился с ТАСС эксперт Национальной технологической инициативы, генеральный директор компании "Агримакс.Аэро" Максим Чижов.

"Другая история - это смена агротехнологии и переход к роботизации, тренд на ближайшие 20 лет. Движение в сторону цифровизации сельского хозяйства будет и в наземной технике, и в летающей. И в любом случае это работа без участия или с минимальным участием человека на поле", - сказал он.

По словам Чижова, это будет постепенное движение в сторону замещения ручного труда. "Не надо путать этот тренд с сокращением персонала. Происходящее изменение направлено на уменьшение влияния человеческого фактора, но не уменьшение занятости людей в сельском хозяйстве. Ведь для того, чтобы построить маршрут для БАС (беспилотные авиационные системы) и принимать решения о том, какие виды сельхозопераций производить, на все это нужны люди. При этом низкоквалифицированные рабочие места замещаются высококвалифицированными, и растет интенсивность растениеводства", - пояснил он.

Ранее директор Фонда НТИ Вадим Медведев сообщал, что в России насчитывается 70 агрохолдингов, готовых обучать персонал. Более 130 тыс. фермерских хозяйств смогут самостоятельно пройти обучение новым технологиям, а 248 кафедр российских аграрных вузов получат возможность внедрить дисциплины в образовании.