Прокуратура Приморья отклонила 75% заявок на внеплановые проверки бизнеса

При этом недостаточное надзорное влияние обусловило рост задолженности по исполненным контрактам почти в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Приморья в первой половине 2023 года отклонила 75% заявок на внеплановые проверки бизнеса, сообщил на расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры Приморского края за указанный период начальник управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов.

"На территориях опережающего социально-экономического развития зарегистрированы 165 резидентов, которыми в строительство объектов инвестировано почти 300 млрд рублей, заявлено к созданию 46 тыс. рабочих мест, из которых создано 19 тыс. В сложившихся условиях приобретает общегосударственное значение поддержка предпринимателей и создание максимально благоприятных условий для развития внутреннего инвестиционного потенциала. В рамках действующего моратория прокуратурой края отклонено 75% заявок контролирующих органов о проведении внеплановых проверок", - сказал Мондохонов.

Он добавил, что вместе с тем недостаточное надзорное влияние на состояние законности обусловило рост задолженности перед бизнес-сообществом по исполненным государственным и муниципальным контрактам практически в два раза.

Уровень безработицы в первом полугодии в крае сократился до 2,5%, погашена задолженность по зарплате на сумму почти 336 млн рублей. "Несмотря на снижение задолженности по заработной плате, на начало второго полугодия 2023 года имелся долг перед 725 работниками 40 организаций в размере 76 млн рублей", - уточнил Мондохонов.

Ранее прокурор Приморья Сергей Столяров на расширенном заседании коллегии прокуратуры края об итогах работы в 2022 году сообщил, что более 600 работников не получили в срок зарплату на сумму порядка 70 млн рублей, пока не вмешалась прокуратура.