WP проинформировала о сокращении США импорта из Китая почти на 25%

По итогам мая 2023 года главным торговым партнером Соединенных Штатов стала Мексика, пишет газета

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post.

Она поясняет, что, несмотря на то что руководства двух стран пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными. Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами", и по итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика, пишет издание. Отмечается, что помимо нее на "доминирующее положение Китая" претендуют Вьетнам и Таиланд.

Роль КНР как центра мирового производства, вероятно, сталкивается с самым тяжелым вызовом с момента присоединения Пекина к глобальной торговой системе более двух десятилетий назад, указывает The Washington Post. Если до пандемии на китайские товары приходился примерно один из каждых четырех долларов, которые американцы тратили на импорт, то теперь этот показатель снизился до одного из шести долларов. Меньше продукции у Китая стала закупать и Япония, позиции европейских стран, в частности Германии и Франции, в целом не меняются.

Американские торговые тарифы, наложенные примерно на две трети товаров из Китая при экс-президенте США Дональде Трампе, сказались на объемах новых заказов, напоминает газета. Кроме того, рост заработной платы на китайских заводах "подорвал одно из конкурентных преимуществ страны", а ориентированная на государство экономическая политика председателя КНР Си Цзиньпина и его "настороженное отношение" к администрации президента США Джо Байдена еще больше охладили торговые связи между странами.

Ощутимее всего изменения сказались на электронной промышленности, убеждена газета. Со ссылкой на данные медиахолдинга S&P Global Market Intelligence она сообщает, что доля Пекина в импортируемых Соединенными Штатами персональных компьютерах в 2022 году сократилась до 45% с 61% в 2016 году.

Администрация Байдена пытается заверить китайское руководство в том, что США "не стремятся к экономическому разводу", а хотят лишь "снизить риски", перенеся критически важные цепочки поставок в Соединенные Штаты или союзные страны. Однако, как отмечает The Washington Post, беспокойство Вашингтона в связи с состоянием национальной безопасности растет, США уже сократили экспорт новейших полупроводников в Китай и планируют вскоре объявить о новых ограничениях на американские инвестиции в технологический сектор КНР.

Визиты американских чиновников

Ранее о планах совершить визит в Китай до конца лета сообщила министр торговли США Джина Раймондо. 18-19 июня в Пекине побывал госсекретарь Энтони Блинкен. В июле Китай для переговоров посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель американского президента по климату, экс-госсекретарь США Джон Керри. Кроме того, бывший госсекретарь Генри Киссинджер в июле провел встречи в Пекине с Си Цзиньпином, главой Минобороны Китая Ли Шанфу, а также с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который 25 июля занял пост главы МИД КНР.

Вашингтонская администрация передала Ван И приглашение приехать в США, которое ранее принял его предшественник Цинь Ган. Однако, как заявил 3 августа Блинкен, Соединенные Штаты пока не получили от МИД КНР ответа.