На Хайнане число предприятий с иностранным капиталом превысило 7,7 тыс.

По информации газеты "Хайнань жибао", провинция оптимизирует сферу торговли и инвестиций

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Количество предприятий с иностранным капиталом в южной китайской провинции Хайнань к концу июня этого года достигло 7 714, что на 15,2% больше в годовом исчислении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, провинция продвигает открытость, оптимизирует сферу торговли и инвестиций. Барьеры для входа на рынок провинции снижаются, указывается в материале.

В 2022 году на Хайнане было создано 1 320 новых предприятий с иностранным капиталом. Общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в провинции по итогам прошлого года составил $4,05 млрд, что на 15% превысило показатель 2021 года. Основная часть денежных средств - $3,74 млрд - была инвестирована в современную сферу услуг.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.