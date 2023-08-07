Эксперт допустил сокращение наполовину японского экспорта подержанных авто в Россию

Доцент Университета международных исследований города Кобэ Хиронори Фусита также полагает, что запреты Токио на экспорт автомобилей в РФ навредят региональной экономике в Японии

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Введенные официальным Токио новые ограничения в отношении экспорта автомобилей в Россию могут сократить практически наполовину поставки японских подержанных машин в РФ. Такие расчеты в беседе с корреспондентом ТАСС привел автор многочисленных работ по российской экономике, доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

"По приблизительным оценкам на основе статистики Министерства финансов Японии, под новые санкционные ограничения теперь не будут попадать только около 110 тыс. подержанных машин, потенциально ориентированных на экспорт в РФ. Они могут дать поступления в размере 112,6 млрд иен (около $793 млн)", - сказал эксперт.

"В то же время в 2022 году в Россию было поставлено 204 тыс. автомобилей с пробегом, на них приходилось 19% всего японского экспорта таких машин, - отметил эксперт. - В стоимостном выражении это принесло около 250 млрд иен (около $1,8 млрд), примерно 26% общих доходов от всего японского экспорта подержанных автомобилей. Иными словами, в результате новых санкций поставки автомобилей с пробегом в Россию сократятся примерно наполовину и в количественном, и в стоимостном выражении".

"Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин. Нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие", - рассказал собеседник агентства.

Удар по региональной экономике Японии

Фусита также полагает, что введенные Токио дополнительные запреты на экспорт автомобилей в Россию нанесут заметный удар по региональной экономике в Японии, в первую очередь по префектуре Тояма на побережье Японского моря.

"В 2022 году более половины поставленных в Россию японских подержанных машин, примерно 108 тыс., были отправлены из префектуры Тояма через порт Фусики. Новые санкционные меры сокращают общий японский экспорт в РФ автомобилей с пробегом примерно на такое же количество автомобилей. В экономике префектуры Тояма бизнес на подержанных машинах давал 2-3% местного валового внутреннего продукта. Новые санкции могут стать для этого района серьезным ударом", - сказал он.

"Бизнесмены из Тоямы уже ускоряют поставки подержанных машин в Россию до предстоящего 9 августа вступления в силу новых ограничений, они ищут дополнительные рынки в том числе внутри Японии, однако у таких усилий есть пределы", - отмечает собеседник ТАСС.

"Подержанные автомобили, которые отныне нельзя будет экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, - считает эксперт. - Можно предположить, что это приведет к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом. В любом случае новые ограничения неизбежно нанесут большой ущерб экономике префектуры Тояма, которую очень оживлял бизнес, связанный с поставками подержанных машин в Россию".

Содержание санкций

Эксперт напомнил, что под вводимый с 9 августа запрет попадают новые и подержанные бензиновые и дизельные автомобили с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также все без исключения гибридные машины и электромобили. Эта мера реально ударит только по автомобилям с пробегом, поскольку поставки новых машин из Японии в Россию практически прекратились в 2022 году.

Японское правительство 28 июля приняло новый пакет санкций в отношении России, который охватывает 750 товарных наименований. Помимо автомобилей в него попали шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки и т. д. Также в списке некоторые изделия из керамики, бумаги, стекла, керамическая плитка, асфальт, цемент, текстильные изделия, шерсть, хлопок. Расширен спектр запрещенных к поставкам лакокрасочных изделий, материалов для съемки фото и видео.

Японские санкции вводились с весны 2022 года в несколько этапов, они затрагивают уже около 1 тыс. граждан РФ и порядка 100 российских организаций. Заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. В список запрещенных к экспорту товаров и технологий к настоящему времени входят уже более 1 тыс. наименований.