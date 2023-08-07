В Приморье из-за плохого состояния трассы уволят директоров двух филиалов "Примавтодора"

В регионе проведут проверку выполнения контрактов этими филиалами и их финансово-хозяйственной деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Директора двух филиалов компании "Примавтодор", занимающейся обслуживанием и ремонтом дорог и мостов в Приморье, будут уволены по требованию главы края Олега Кожемяко из-за плохого содержания трассы на юге региона, принимающей на себя весь поток туристов, направляющихся на отдых на пляжи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Директора филиалов "Надеждинский" и "Хасанский" компании "Примавтодор" будут уволены по требованию губернатора края Олега Кожемяко. Об этом он заявил в понедельник, 7 августа, по итогам проверки ремонта региональных дорог. Глава региона раскритиковал дорожников за плохое содержание хасанской трассы, вызывающей нарекания как жителей, так и гостей края, поскольку именно эта дорога принимает на себя весь поток туристов, желающих отдохнуть на приморских пляжах", - говорится в сообщении.

Он также поручил проверить выполнение контрактов этими филиалами и их финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, губернатор акцентировал внимание профильных ведомств на том, что трудовые контракты с руководством и Примавтодора, и его филиалами на местах должны заключаться сроком на один год, а кандидатуры директоров филиалов необходимо согласовывать с главами муниципалитетов.

"Мне директора филиалов рассказывают, что перевыполнили процент по ремонту дорог более чем на 2 тысячи! <…> Дорога разбита, ямы, люди из-за них попадают в аварии, но план перевыполнен. Наверно, за это им нужно объявить благодарность, а сейчас данные руководители должны быть уволены. При этом следующим будет само руководство "Примавтодора", сейчас перед предприятием поставлена первоочередная задача - ликвидировать последствия паводков", - заявил Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.