Эксперт заявил, что место японских машин на Дальнем Востоке могут занять авто из КНР

Доцент Университета международных исследований города Кобэ Хиронори Фусита уверен, что новые санкции Токио против РФ неминуемо приведут к снижению японского присутствия в регионе

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Новые меры правительства Японии по ограничению экспорта автомобилей в Россию могут переориентировать инфраструктуру их продажи и обслуживания на Дальнем Востоке России на китайские и южнокорейские машины. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС автор многочисленных работ по российской экономике, доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

"Японские подержанные автомобили популярны на российском Дальнем Востоке, туда экспортировались машины не только для личного, но и для коммерческого использования. Во Владивостоке и Хабаровске было, например, много грузовичков, сохранявших еще японскую раскраску. Однако сейчас в результате новых ограничений пейзаж на Дальнем Востоке России может измениться", - отметил он.

"Если действие нынешних санкций затянется, то вместо японских вырастет присутствие китайских машин, - считает эксперт. - На российском Дальнем Востоке построена ориентированная на японские автомобили деловая инфраструктура по продаже машин и их обслуживанию, а также по поставкам деталей и узлов. Однако теперь она может переориентироваться на китайские и южнокорейские машины. Срок действия нынешних санкций неизвестен, но они неминуемо приведут к снижению японского присутствия в регионе".

Правительство Японии 28 июля объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступает в силу с 9 августа. Поставки новых автомобилей из Японии в Россию практически полностью прекратились в 2022 году.

РФ до настоящего времени была крупнейшим рынком для японских автомобилей с пробегом. В 2022 году в Россию было поставлено 204 тыс. подержанных машин на сумму около 250 млрд иен (примерно $1,8 млрд). Это составляло 26% общих доходов Японии от экспорта автомобилей с пробегом.