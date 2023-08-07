В Австралии сообщили, что переговоры с ЕС застопорились из-за позиции по товарным маркам

Стороны не могут договориться о праве австралийских производителей выйти на рынок Европы, используя привычные названия для своих товаров, уточнил министр торговли страны Дон Фаррелл

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Переговоры о торговом соглашении между Австралией и ЕС застопорились из-за позиции Евросоюза в отношении торговых наименований и маркировки. Об этом заявил австралийский министр торговли Дон Фаррелл.

По его словам, достичь прогресса в переговорах о всеобъемлющем торговом соглашении с ЕС, несмотря на заинтересованность Австралии в доступе к европейскому рынку, пока не удалось. "Мы усердно работаем, пытаясь решить несколько неурегулированных вопросов и подписать договор о свободной торговле с европейцами, но это очень сложно. Сейчас Евросоюз требует от нас многого, но предлагает взамен слишком мало [преференций], и пока мы договорились только о том, что работа над соглашением будет продолжена", - сказал Фаррелл в эфире радиостанции ABC, добавив, что сторонам не удается договориться о праве австралийских производителей выйти на европейский рынок, используя привычные названия для своих товаров.

Он подчеркнул, что переговоры застопорились, но пока рано говорить об их полной остановке. "Мы договорились о том, что продолжим работу [над условиями соглашения] в удобное для обеих сторон время, надеюсь, что это произойдет в августе", - указал он, отметив, что Канберра намерена получить "реальный доступ к европейским сельскохозяйственным рынкам", а соглашение может быть подписано только после того, как это условие будет выполнено.

Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о котором Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS.

После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Канберре удалось наладить отношения с Парижем и вернуться к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но переговоры осложнились из-за того, что одним из его условий должен стать отказ австралийских производителей от использования европейских торговых марок и наименований, имеющих маркировку в рамках программы географических указаний. Это требование касается названий 172 продуктов и 236 алкогольных напитков, производимых в Австралии. Наиболее острые дискуссии вызвал призыв сменить наименования сыров (феты, моцареллы, горгонзолы, грюйера и рокфора) и игристых вин (просекко).