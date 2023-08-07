Минсельхоз объяснил ценовую динамику по индейке сезонным фактором

По данным ведомства, она также зависит от роста спроса и производственных издержек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Динамика цен на индейку в России зависит от сезонного фактора, роста спроса и производственных издержек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что несколько производителей в РФ готовятся к повышению цен на индейку в связи с ростом затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренцией за работников. Например, "Черкизово" планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%, отмечает издание.

По данным Минсельхоза, индейководство демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. За последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти в два раза (с 231 тыс. т до 415 тыс. т в год). Потребление мяса индейки в России стабильно растет.