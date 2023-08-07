Казахстан планирует поставлять сельхозпродукцию через Иран в страны Персидского залива

Новый маршрут откроет казахстанским экспортерам беспрецедентные возможности, сообщили в Министерстве торговли и интеграции республики

АСТАНА, 7 августа. /ТАСС/. Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел переговоры о создании совместного с Abu Dhabi Ports предприятия для поставки сельхозпродукции из республики через иранские порты в страны Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Возможности и перспективы создания совместного с казахстанской стороной предприятия обсудили <...> заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (Abu Dhabi Ports является частью этой компании - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении

Как ожидается, совместное предприятие (СП) займется "поставкой сельскохозяйственных товаров из Казахстана из порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бандар-Аббас (Иран)".

"Новый маршрут открывает беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: три дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты ОАЭ Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки", - подчеркнули в министерстве.

Создание СП позволит создать кратчайший прямой путь доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии, на побережье Восточной Африки, отметили в пресс-службе.

В апреле в ходе визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов.