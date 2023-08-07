Япония обеспечивает себя продовольствием только на 38% в пересчете на калории

По информации министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны, правительство поставило задачу к 2030 финансовому году довести этот показатель до 54%

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Япония в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) обеспечивала себя продовольствием только на 38% в пересчете на калории. Об этом говорится в докладе, распространенном министерством сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

Уровень самообеспечения продовольствием не изменился с 2021 финансового года.

Как отмечается в докладе, Япония производит 99% необходимого ей риса, 79% овощей, 54% морепродуктов, 15% пшеницы и только 1% соевых бобов, широко используемых в японском рационе. Правительство Японии ставит задачу к 2030 финансовому году довести до 54% уровень самообеспечения продовольствием в пересчете на калории.