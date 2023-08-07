Источник назвал одну из основных тем на предстоящих переговорах Эрдогана и Путина

По мнению собеседника агентства, ей станет зерновая сделка

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Возобновление черноморской зерновой инициативы станет одной из основных тем возможных очных переговоров в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, отметив, что в Анкаре рассчитывают на достижение соответствующих договоренностей, поскольку в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост.

"Очевидно, что одним из основных вопросов в ходе возможного визита президента России [в Турцию] станет реанимация зерновой сделки. Прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые после приостановки реализации стамбульских договоренностей. Складывающаяся ситуация больше всего отражается на странах, которые нуждаются в сельхозпродукции, и данную проблему следует решать параллельно с вопросами, которые Россия ставит перед сторонами сделки", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он не ответил, какие конкретные предложения по возобновлению сделки турецкая сторона обсуждает с представителями ООН, РФ и Украины. По его мнению, положительный исход дела укрепит авторитет Анкары и Москвы в Африке и Азии.

Эрдоган ранее сообщил, что цены на зерно за две недели после приостановки зерновой сделки выросли на 15%. При этом во время ее реализации они снизились на 23%.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого условились о подготовке возможной встречи. Путин подчеркнул, что РФ настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской инициативы.