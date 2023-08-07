Доля закупок госкомпаний у МСП в I полугодии превысила 58%

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, она составила более 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доля закупок госкомпаний у МСП превысила в первом полугодии 2023 года 58%, составив более 2,5 трлн рублей. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Алтайский край.

"Сумма договоров с субъектами МСП с января по июнь текущего года составила более 2,5 трлн рублей при общем объеме закупок почти в 4,4 трлн рублей. Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет", - сообщил министр, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее, в первом полугодии 2022 года, объем договоров, заключенных с субъектами МСП, составлял 1,96 трлн рублей или порядка 45% от общего объема. Таким образом, прирост объема закупок у МСП в 2023 году по сравнению с прошлогодними показателями составил более 30%.

Как отмечается в сообщении, лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса за два квартала 2023 года стали "ФСК-Россети", "РЖДстрой", "Россети московский регион", компания "Деловая среда" и "Россети Ленэнерго".

Среди регионов самый высокий прирост закупок с начала года показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 млрд рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 млрд и 7,7 млрд соответственно), Санкт-Петербурга (6,9 млрд) и Ставропольского края (5,7 млрд рублей). В число лидеров по приросту вошли также Мурманская, Новосибирская и Тульская области (5,1 млрд рублей, 4,9 млрд рублей и 4,4 млрд рублей, соответственно), Краснодарский край и Курганская область (по 4 млрд рублей).