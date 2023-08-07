Собянин: московские компании в 2023 году увеличили производство детских игр в 1,5 раза

По словам мэра столицы, подобную продукцию разрабатывают около 60 крупных и средних предприятий, где трудоустроено 15 тыс. человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские компании за пять месяцев в 2023 году увеличили в 1,5 раза производство детских игр. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"За первые пять месяцев этого года московские компании почти в 1,5 раза увеличили производство детских игр и игрушек. Причем рост производства товаров для детей, включая игрушки, происходит второй год подряд", - написал мэр.

Собянин отметил, что подобную продукцию разрабатывают около 60 крупных и средних предприятий, где трудоустроено 15 тыс. человек, а также многочисленные компании малого бизнеса.

В пример таких компаний Собянин привел предприятие "Научные развлечения", которое является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", а также "Московский комбинат игрушек", основанный в 1963 году.